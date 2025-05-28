Ціна Frostic (FROST)
Поточна ціна Frostic (FROST) сьогодні становить 0,00387204 USD з ринковою капіталізацією $ 1,93M USD. Ціна FROST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frostic:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Frostic протягом дня — +8,13%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frostic до USD становила $ +0,00029122.
За останні 30 днів зміна ціни Frostic до USD становила $ +0,0011096271.
За останні 60 днів зміна ціни Frostic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frostic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00029122
|+8,13%
|30 днів
|$ +0,0011096271
|+28,66%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frostic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,59%
+8,13%
+6,21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding.
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