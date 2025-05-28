Сьогоднішня ціна Frostic (FROST)

Поточна ціна Frostic (FROST) сьогодні становить 0,00387204 USD з ринковою капіталізацією $ 1,93M USD. Ціна FROST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frostic:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Frostic протягом дня — +8,13%

- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD

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