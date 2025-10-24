Інформація щодо ціни Frost (FROST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000969 $ 0,00000969 $ 0,00000969 Мін. за 24 год $ 0,00001027 $ 0,00001027 $ 0,00001027 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000969$ 0,00000969 $ 0,00000969 Макс. за 24 год $ 0,00001027$ 0,00001027 $ 0,00001027 Рекордний максимум $ 0,00028548$ 0,00028548 $ 0,00028548 Найнижча ціна $ 0,00000542$ 0,00000542 $ 0,00000542 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) -1,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,63%

Актуальна ціна Frost (FROST) становить $0,00000996. За останні 24 години FROST торгувався між мінімумом у $ 0,00000969 і максимумом у $ 0,00001027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FROST становить $ 0,00028548, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000542.

Що стосується короткострокових результатів, то FROST змінився на -0,54% за останню годину, -1,35% за 24 години та на -6,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Frost (FROST)

Ринкова капіталізація $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Frost — $ 9,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FROST — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,96K.