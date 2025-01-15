Сьогоднішня ціна FROQ (FROQ)

Поточна ціна FROQ (FROQ) сьогодні становить 0.269881 USD з ринковою капіталізацією $ 101.05K USD. Ціна FROQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FROQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.54K USD

- зміна ціни FROQ протягом дня — +7.24%

- циркуляційна пропозиція – 374.43K USD

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