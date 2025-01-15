Ціна FROQ (FROQ)
Поточна ціна FROQ (FROQ) сьогодні становить 0.269881 USD з ринковою капіталізацією $ 101.05K USD. Ціна FROQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FROQ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.54K USD
- зміна ціни FROQ протягом дня — +7.24%
- циркуляційна пропозиція – 374.43K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FROQ до USD становила $ +0.01821998.
За останні 30 днів зміна ціни FROQ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FROQ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FROQ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01821998
|+7.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FROQ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.07%
+7.24%
+6.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.
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