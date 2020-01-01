Токеноміка FROP (FROP) Дізнайтеся ключову інформацію про FROP (FROP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FROP (FROP) $FROP is a memecoin based on $FWOGs dev Deecayz plushie, together with $FWOG we will bring the whole family back together. $FROP is a meme coin that is created to have fun together and build a strong organic community. FROP is on a mission to achieve level 100 together with all the community members. The adventure is to follow get close to FWOG. Deecayz is actively involved in the growth of the project together with the CTO team. Офіційний вебсайт: https://frop.xyz Купити FROP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FROP (FROP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FROP (FROP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,57K $ 5,57K $ 5,57K Загальна пропозиція: $ 936,42M $ 936,42M $ 936,42M Циркуляційна пропозиція: $ 936,42M $ 936,42M $ 936,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,57K $ 5,57K $ 5,57K Історичний максимум: $ 0,00044874 $ 0,00044874 $ 0,00044874 Історичний мінімум: $ 0,00000494 $ 0,00000494 $ 0,00000494 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну FROP (FROP)

Токеноміка FROP (FROP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FROP (FROP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FROP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FROP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FROP, досліджуйте ціну токена FROP в реальному часі!

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