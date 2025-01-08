Сьогоднішня ціна FrooDoo (FODO)

Поточна ціна FrooDoo (FODO) сьогодні становить 0.00187035 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FODO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FrooDoo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.82 USD

- зміна ціни FrooDoo протягом дня — -5.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FODO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FODO.