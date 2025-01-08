Ціна FrooDoo (FODO)
Поточна ціна FrooDoo (FODO) сьогодні становить 0.00187035 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FODO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FrooDoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.82 USD
- зміна ціни FrooDoo протягом дня — -5.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FrooDoo до USD становила $ -0.000116026364344305.
За останні 30 днів зміна ціни FrooDoo до USD становила $ -0.0005279070.
За останні 60 днів зміна ціни FrooDoo до USD становила $ +0.0011900172.
За останні 90 днів зміна ціни FrooDoo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000116026364344305
|-5.84%
|30 днів
|$ -0.0005279070
|-28.22%
|60 днів
|$ +0.0011900172
|+63.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FrooDoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.84%
-3.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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