Ціна Frontrow (FRR)
Поточна ціна Frontrow (FRR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frontrow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.82K USD
- зміна ціни Frontrow протягом дня — +4.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frontrow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frontrow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frontrow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frontrow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.63%
|30 днів
|$ 0
|-37.29%
|60 днів
|$ 0
|-20.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frontrow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.55%
+4.63%
-11.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
#Front Row is a next-generation #NFT and social networking platform that connects a community of fans to their favorite celebrities, artists, and influencers.
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