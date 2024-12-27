Ціна FrontFanz (FANX)
Поточна ціна FrontFanz (FANX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183.79K USD. Ціна FANX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FrontFanz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.35K USD
- зміна ціни FrontFanz протягом дня — +0.62%
- циркуляційна пропозиція – 243.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FrontFanz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FrontFanz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FrontFanz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FrontFanz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.62%
|30 днів
|$ 0
|+142.98%
|60 днів
|$ 0
|+167.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FrontFanz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+0.62%
-18.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform.
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