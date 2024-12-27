Сьогоднішня ціна FrontFanz (FANX)

Поточна ціна FrontFanz (FANX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183.79K USD. Ціна FANX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FrontFanz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.35K USD

- зміна ціни FrontFanz протягом дня — +0.62%

- циркуляційна пропозиція – 243.37M USD

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