Сьогоднішня ціна Frogie (FROGIE)

Поточна ціна Frogie (FROGIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.39K USD. Ціна FROGIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frogie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.65 USD

- зміна ціни Frogie протягом дня — -7.84%

- циркуляційна пропозиція – 884.72M USD

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