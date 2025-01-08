Ціна Frogie (FROGIE)
Поточна ціна Frogie (FROGIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.39K USD. Ціна FROGIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frogie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.65 USD
- зміна ціни Frogie протягом дня — -7.84%
- циркуляційна пропозиція – 884.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frogie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frogie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frogie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frogie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.84%
|30 днів
|$ 0
|-24.18%
|60 днів
|$ 0
|-39.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frogie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-7.84%
+2.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun!
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