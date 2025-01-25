Сьогоднішня ціна Froggy Friends (TAD)

Поточна ціна Froggy Friends (TAD) сьогодні становить 16.99 USD з ринковою капіталізацією $ 169.91K USD. Ціна TAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Froggy Friends:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.83 USD

- зміна ціни Froggy Friends протягом дня — -8.78%

- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD

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