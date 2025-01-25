Ціна Froggy Friends (TAD)
Поточна ціна Froggy Friends (TAD) сьогодні становить 16.99 USD з ринковою капіталізацією $ 169.91K USD. Ціна TAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Froggy Friends:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.83 USD
- зміна ціни Froggy Friends протягом дня — -8.78%
- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Froggy Friends до USD становила $ -1.6365697387587.
За останні 30 днів зміна ціни Froggy Friends до USD становила $ -4.9934374550.
За останні 60 днів зміна ціни Froggy Friends до USD становила $ +24.4327889120.
За останні 90 днів зміна ціни Froggy Friends до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.6365697387587
|-8.78%
|30 днів
|$ -4.9934374550
|-29.39%
|60 днів
|$ +24.4327889120
|+143.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Froggy Friends: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-8.78%
-8.63%
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