Ціна Froggy (FROGGY)
Поточна ціна Froggy (FROGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.95K USD. Ціна FROGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Froggy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.00 USD
- зміна ціни Froggy протягом дня — -4.40%
- циркуляційна пропозиція – 162.48B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Froggy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Froggy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Froggy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Froggy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.40%
|30 днів
|$ 0
|-23.79%
|60 днів
|$ 0
|+5.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Froggy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-4.40%
+24.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Froggy is a passionate project of the team with the desire to revive the memecoin market on Binance Smart Chain. Froggy is supported by many Based on BSC developers and large communities around the world. We believe that Froggy will truly become a unicorn in these difficult market times. A new meme character enters the cryptocurrency market bringing a fresh experience to the community. FROGGY will help the Memecoin market return to its glory days, creating a seismic shift. In particular. To create a strong community and make Froggy an investment-worthy token, we have outlined a long-term strategy and are committed to implementing each step along the way.With times that are not very favorable, Froggy will be the appropriate choice to help the market become vibrant again and bring worthy investment value to the community.
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