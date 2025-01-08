Сьогоднішня ціна Froggy (FROGGY)

Поточна ціна Froggy (FROGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.95K USD. Ціна FROGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Froggy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.00 USD

- зміна ціни Froggy протягом дня — -4.40%

- циркуляційна пропозиція – 162.48B USD

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