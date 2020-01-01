Токеноміка Froggies (FRGST) Дізнайтеся ключову інформацію про Froggies (FRGST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Froggies (FRGST) Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back Офіційний вебсайт: https://www.froggiestoken.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1l6G1pmUVRycvmBhfZZlf6heuwDOmMYRR/view?usp=drivesdk Купити FRGST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Froggies (FRGST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Froggies (FRGST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,54K $ 30,54K $ 30,54K Загальна пропозиція: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Циркуляційна пропозиція: $ 31,91T $ 31,91T $ 31,91T FDV (повністю розведена вартість): $ 95,72K $ 95,72K $ 95,72K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Froggies (FRGST)

Токеноміка Froggies (FRGST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Froggies (FRGST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FRGST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRGST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRGST, досліджуйте ціну токена FRGST в реальному часі!

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