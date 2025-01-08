Сьогоднішня ціна Froggies (FRGST)

Поточна ціна Froggies (FRGST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 99.38K USD. Ціна FRGST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Froggies:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.71 USD

- зміна ціни Froggies протягом дня — -3.42%

- циркуляційна пропозиція – 31.91T USD

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