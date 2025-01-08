Ціна Froggies (FRGST)
Поточна ціна Froggies (FRGST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 99.38K USD. Ціна FRGST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Froggies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.71 USD
- зміна ціни Froggies протягом дня — -3.42%
- циркуляційна пропозиція – 31.91T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Froggies до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Froggies до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Froggies до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Froggies до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.42%
|30 днів
|$ 0
|+1.38%
|60 днів
|$ 0
|+16.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Froggies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-3.42%
+27.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back
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