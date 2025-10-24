Інформація щодо ціни Froggi ($FROGGI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00139189 $ 0,00139189 $ 0,00139189 Мін. за 24 год $ 0,00145177 $ 0,00145177 $ 0,00145177 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00139189$ 0,00139189 $ 0,00139189 Макс. за 24 год $ 0,00145177$ 0,00145177 $ 0,00145177 Рекордний максимум $ 0,00854903$ 0,00854903 $ 0,00854903 Найнижча ціна $ 0,00135168$ 0,00135168 $ 0,00135168 Зміна ціни (за 1 год) +0,04% Зміна ціни (1 дн.) +1,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,93%

Актуальна ціна Froggi ($FROGGI) становить $0,00144072. За останні 24 години $FROGGI торгувався між мінімумом у $ 0,00139189 і максимумом у $ 0,00145177, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $FROGGI становить $ 0,00854903, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00135168.

Що стосується короткострокових результатів, то $FROGGI змінився на +0,04% за останню годину, +1,21% за 24 години та на -1,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Froggi ($FROGGI)

Ринкова капіталізація $ 110,73K$ 110,73K $ 110,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110,73K$ 110,73K $ 110,73K Циркуляційне постачання 76,74M 76,74M 76,74M Загальна пропозиція 76 740 000,0 76 740 000,0 76 740 000,0

Поточна ринкова капіталізація Froggi — $ 110,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $FROGGI — 76,74M, зі загальною пропозицією 76740000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110,73K.