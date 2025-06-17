Ціна FROGGER (FROGGER)
Поточна ціна FROGGER (FROGGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 624,26K USD. Ціна FROGGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FROGGER:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FROGGER протягом дня — +39,74%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FROGGER до USD становила $ +0,0001775.
За останні 30 днів зміна ціни FROGGER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FROGGER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FROGGER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0001775
|+39,74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FROGGER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,42%
+39,74%
-15,49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
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