Сьогоднішня ціна FROGGER (FROGGER)

Поточна ціна FROGGER (FROGGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 624,26K USD. Ціна FROGGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FROGGER:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FROGGER протягом дня — +39,74%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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