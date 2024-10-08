Токеноміка Frogg and Ratt (FRATT) Дізнайтеся ключову інформацію про Frogg and Ratt (FRATT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Frogg and Ratt (FRATT) Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Офіційний вебсайт: https://www.fratt.xyz/ Купити FRATT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Frogg and Ratt (FRATT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Frogg and Ratt (FRATT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,94K $ 8,94K $ 8,94K Загальна пропозиція: $ 169,70M $ 169,70M $ 169,70M Циркуляційна пропозиція: $ 144,24M $ 144,24M $ 144,24M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,51K $ 10,51K $ 10,51K Історичний максимум: $ 0,02413011 $ 0,02413011 $ 0,02413011 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Frogg and Ratt (FRATT)

Токеноміка Frogg and Ratt (FRATT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Frogg and Ratt (FRATT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FRATT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRATT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRATT, досліджуйте ціну токена FRATT в реальному часі!

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