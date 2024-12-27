Сьогоднішня ціна Frogg and Ratt (FRATT)

Поточна ціна Frogg and Ratt (FRATT) сьогодні становить 0.01119925 USD з ринковою капіталізацією $ 1.62M USD. Ціна FRATT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frogg and Ratt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 804.29 USD

- зміна ціни Frogg and Ratt протягом дня — -0.78%

- циркуляційна пропозиція – 144.24M USD

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