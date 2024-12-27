Ціна Frogg and Ratt (FRATT)
Поточна ціна Frogg and Ratt (FRATT) сьогодні становить 0.01119925 USD з ринковою капіталізацією $ 1.62M USD. Ціна FRATT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frogg and Ratt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 804.29 USD
- зміна ціни Frogg and Ratt протягом дня — -0.78%
- циркуляційна пропозиція – 144.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frogg and Ratt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frogg and Ratt до USD становила $ -0.0047594617.
За останні 60 днів зміна ціни Frogg and Ratt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frogg and Ratt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.78%
|30 днів
|$ -0.0047594617
|-42.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frogg and Ratt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.96%
-0.78%
+5.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.
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