Ціна FrogeX (FROGEX)
Поточна ціна FrogeX (FROGEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FROGEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FrogeX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни FrogeX протягом дня — -5.13%
- циркуляційна пропозиція – 410.76 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FrogeX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FrogeX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FrogeX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FrogeX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.13%
|30 днів
|$ 0
|-18.30%
|60 днів
|$ 0
|+16.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FrogeX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.13%
-6.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token). With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax. Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands. FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token.
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