Сьогоднішня ціна FrogeX (FROGEX)

Поточна ціна FrogeX (FROGEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FROGEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FrogeX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни FrogeX протягом дня — -5.13%

- циркуляційна пропозиція – 410.76 USD

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