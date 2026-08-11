Сьогоднішня ціна FROGBULL

Поточна ціна FROGBULL (FROGBULL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FROGBULL до USD становить $ 0 за FROGBULL.

FROGBULL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 320, з циркуляційною пропозицією у 957,19M FROGBULL. Протягом останніх 24 годин FROGBULL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0025118, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FROGBULL змінився на -0,03% за останню годину та на +42,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FROGBULL (FROGBULL)

Ринкова капіталізація $ 26,32K$ 26,32K $ 26,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,32K$ 26,32K $ 26,32K Циркуляційне постачання 957,19M 957,19M 957,19M Загальна пропозиція 957 194 501,955429 957 194 501,955429 957 194 501,955429

Поточна ринкова капіталізація FROGBULL — $ 26,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FROGBULL — 957,19M, зі загальною пропозицією 957194501.955429. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,32K.