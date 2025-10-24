Актуальна ціна Frog X Toad 6900 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FXT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FXT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Frog X Toad 6900 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FXT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FXT на MEXC вже зараз.

--
----
+2,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Frog X Toad 6900 (FXT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:59:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Frog X Toad 6900 (FXT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,03%

+2,81%

+11,83%

+11,83%

Актуальна ціна Frog X Toad 6900 (FXT) становить --. За останні 24 години FXT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FXT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FXT змінився на -1,03% за останню годину, +2,81% за 24 години та на +11,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Frog X Toad 6900 (FXT)

$ 45,25K
$ 45,25K$ 45,25K

--
----

$ 45,25K
$ 45,25K$ 45,25K

69,00B
69,00B 69,00B

69 000 000 000,0
69 000 000 000,0 69 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Frog X Toad 6900 — $ 45,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FXT — 69,00B, зі загальною пропозицією 69000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,25K.

Історія ціни Frog X Toad 6900 (FXT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frog X Toad 6900 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frog X Toad 6900 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frog X Toad 6900 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frog X Toad 6900 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,81%
30 днів$ 0-26,35%
60 днів$ 0-90,26%
90 днів$ 0--

Що таке Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Frog X Toad 6900 (USD)

Скільки коштуватиме Frog X Toad 6900 (FXT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Frog X Toad 6900 (FXT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Frog X Toad 6900.

Перегляньте прогноз ціни Frog X Toad 6900 вже зараз!

FXT до місцевих валют

Токеноміка Frog X Toad 6900 (FXT)

Розуміння токеноміки Frog X Toad 6900 (FXT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FXT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Frog X Toad 6900 (FXT)

Скільки сьогодні коштує Frog X Toad 6900 (FXT)?
Актуальна ціна FXT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FXT до USD?
Поточна ціна FXT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Frog X Toad 6900?
Ринкова капіталізація FXT — $ 45,25K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FXT?
Циркуляційна пропозиція FXT — 69,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FXT?
FXT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FXT?
Історична мінімальна ціна FXT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FXT?
Актуальний обсяг торгівлі FXT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FXT цього року?
FXT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FXT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:59:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Frog X Toad 6900 (FXT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

