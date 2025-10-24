Інформація щодо ціни Frog X Toad 6900 (FXT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,03% Зміна ціни (1 дн.) +2,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,83%

Актуальна ціна Frog X Toad 6900 (FXT) становить --. За останні 24 години FXT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FXT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FXT змінився на -1,03% за останню годину, +2,81% за 24 години та на +11,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Frog X Toad 6900 (FXT)

Ринкова капіталізація $ 45,25K$ 45,25K $ 45,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,25K$ 45,25K $ 45,25K Циркуляційне постачання 69,00B 69,00B 69,00B Загальна пропозиція 69 000 000 000,0 69 000 000 000,0 69 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Frog X Toad 6900 — $ 45,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FXT — 69,00B, зі загальною пропозицією 69000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,25K.