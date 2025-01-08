Ціна Frog Wif Peen (PEEN)
Поточна ціна Frog Wif Peen (PEEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frog Wif Peen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.59K USD
- зміна ціни Frog Wif Peen протягом дня — -64.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frog Wif Peen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frog Wif Peen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frog Wif Peen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frog Wif Peen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-64.47%
|30 днів
|$ 0
|-51.37%
|60 днів
|$ 0
|+28.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frog Wif Peen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.26%
-64.47%
-20.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First Pepe NFT’s (Scoogi) on Solana recently created a memecoin called “Frog Wif Peen” associated with the project. The original creator of the Pepe meme and NFT on Ethereum is the same creator of the Solana NFT.
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