Сьогоднішня ціна Frog on ETH (FROG)

Поточна ціна Frog on ETH (FROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139,18K USD. Ціна FROG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frog on ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Frog on ETH протягом дня — -5,73%

- циркуляційна пропозиція – 415,54B USD

Отримуйте оновлення цін FROG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FROG.