Ціна Frog on ETH (FROG)
Поточна ціна Frog on ETH (FROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139,18K USD. Ціна FROG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frog on ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Frog on ETH протягом дня — -5,73%
- циркуляційна пропозиція – 415,54B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frog on ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frog on ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frog on ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frog on ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,73%
|30 днів
|$ 0
|+118,07%
|60 днів
|$ 0
|+54,34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frog on ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,14%
-5,73%
-5,12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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