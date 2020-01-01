Токеноміка Frog Games (FG) Дізнайтеся ключову інформацію про Frog Games (FG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Frog Games (FG) Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry! Офіційний вебсайт: https://www.froggames.fun/ Купити FG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Frog Games (FG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Frog Games (FG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,97M $ 2,97M $ 2,97M Загальна пропозиція: $ 999,34M $ 999,34M $ 999,34M Циркуляційна пропозиція: $ 999,34M $ 999,34M $ 999,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,97M $ 2,97M $ 2,97M Історичний максимум: $ 0,00381228 $ 0,00381228 $ 0,00381228 Історичний мінімум: $ 0,00264515 $ 0,00264515 $ 0,00264515 Поточна ціна: $ 0,00297161 $ 0,00297161 $ 0,00297161 Дізнайтеся більше про ціну Frog Games (FG)

Токеноміка Frog Games (FG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Frog Games (FG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FG, досліджуйте ціну токена FG в реальному часі!

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