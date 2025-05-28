Ціна Frog Games (FG)
Поточна ціна Frog Games (FG) сьогодні становить 0,00352175 USD з ринковою капіталізацією $ 3,49M USD. Ціна FG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frog Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Frog Games протягом дня — +9,97%
- циркуляційна пропозиція – 999,34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frog Games до USD становила $ +0,00031918.
За останні 30 днів зміна ціни Frog Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frog Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frog Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00031918
|+9,97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frog Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,96%
+9,97%
+31,87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!
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