Сьогоднішня ціна Frog Games (FG)

Поточна ціна Frog Games (FG) сьогодні становить 0,00352175 USD з ринковою капіталізацією $ 3,49M USD. Ціна FG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frog Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Frog Games протягом дня — +9,97%

- циркуляційна пропозиція – 999,34M USD

Отримуйте оновлення цін FG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FG.