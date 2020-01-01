Токеноміка Frodo the Virtual Samurai (FROG) Дізнайтеся ключову інформацію про Frodo the Virtual Samurai (FROG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Frodo the Virtual Samurai (FROG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Frodo the Virtual Samurai (FROG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,45M $ 3,45M $ 3,45M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 3,45M $ 3,45M $ 3,45M Історичний максимум: $ 0,00852264 $ 0,00852264 $ 0,00852264 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00068969 $ 0,00068969 $ 0,00068969 Дізнайтеся більше про ціну Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Токеноміка Frodo the Virtual Samurai (FROG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Frodo the Virtual Samurai (FROG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FROG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FROG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FROG, досліджуйте ціну токена FROG в реальному часі!

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