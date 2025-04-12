Сьогоднішня ціна Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Поточна ціна Frodo the Virtual Samurai (FROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна FROG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frodo the Virtual Samurai:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Frodo the Virtual Samurai протягом дня — +2.82%

- циркуляційна пропозиція – 5.00B USD

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