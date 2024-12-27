Сьогоднішня ціна Fringe Finance (FRIN)

Поточна ціна Fringe Finance (FRIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 711.34K USD. Ціна FRIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fringe Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.74K USD

- зміна ціни Fringe Finance протягом дня — -0.65%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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