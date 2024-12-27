Ціна Fringe Finance (FRIN)
Поточна ціна Fringe Finance (FRIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 711.34K USD. Ціна FRIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fringe Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.74K USD
- зміна ціни Fringe Finance протягом дня — -0.65%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fringe Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fringe Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fringe Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fringe Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.65%
|30 днів
|$ 0
|+6.77%
|60 днів
|$ 0
|+33.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fringe Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-0.65%
-11.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets.
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