Сьогоднішня ціна FriendTech33 (FTW)

Поточна ціна FriendTech33 (FTW) сьогодні становить 0.586403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FriendTech33:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.96 USD

- зміна ціни FriendTech33 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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