Ціна FriendTech33 (FTW)
Поточна ціна FriendTech33 (FTW) сьогодні становить 0.586403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FriendTech33:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.96 USD
- зміна ціни FriendTech33 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FriendTech33 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FriendTech33 до USD становила $ -0.0405144659.
За останні 60 днів зміна ціни FriendTech33 до USD становила $ +0.0350508319.
За останні 90 днів зміна ціни FriendTech33 до USD становила $ +0.0886353571225493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0405144659
|-6.90%
|60 днів
|$ +0.0350508319
|+5.98%
|90 днів
|$ +0.0886353571225493
|+17.81%
Останній аналіз цін FriendTech33: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? FT33 DAO is building $FTW, a community-owned, decentralized and censorship-resistant reserve currency that is backed by friend tech assets, deeply liquid and & supports the rapidly growing SocialFi ecosystem. What makes your project unique? Dao backed by FT keys History of your project. Just launched by Velocimeter team What’s next for your project? Buying more bluechips FT keys to grow the treasure What can your token be used for? 1 ACTS AS A CLAIM ON ANY FRIEND TECH AIRDROP GENERATED BY THE PROTOCOL & TREASURY ACTIVITIES 2 GRANTS VOTING POWER OVER THE DIRECTION OF THE DAO 3 PROVIDES EXCLUSIVE ACCESS TO HIDDEN CHATS AND NETWORKS THROUGHOUT THE FT DAO ECOSYSTEM
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