Ціна Friends With Benefits Pro (FWB)
Поточна ціна Friends With Benefits Pro (FWB) сьогодні становить 1.75 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна FWB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Friends With Benefits Pro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.12K USD
- зміна ціни Friends With Benefits Pro протягом дня — -4.93%
- циркуляційна пропозиція – 597.46K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Friends With Benefits Pro до USD становила $ -0.09087329164844.
За останні 30 днів зміна ціни Friends With Benefits Pro до USD становила $ -0.0415663500.
За останні 60 днів зміна ціни Friends With Benefits Pro до USD становила $ -0.2910311250.
За останні 90 днів зміна ціни Friends With Benefits Pro до USD становила $ -0.0678881731445113.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.09087329164844
|-4.93%
|30 днів
|$ -0.0415663500
|-2.37%
|60 днів
|$ -0.2910311250
|-16.63%
|90 днів
|$ -0.0678881731445113
|-3.73%
Останній аналіз цін Friends With Benefits Pro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-4.93%
-11.55%
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