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Ціна Friends With Benefits Pro (FWB)

USD

Графік ціни Friends With Benefits Pro (FWB) в реальному часі

$1.75
$1.75$1.75
-4.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Friends With Benefits Pro (FWB)

Поточна ціна Friends With Benefits Pro (FWB) сьогодні становить 1.75 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна FWB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Friends With Benefits Pro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.12K USD
- зміна ціни Friends With Benefits Pro протягом дня — -4.93%
- циркуляційна пропозиція – 597.46K USD

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Цінові показники Friends With Benefits Pro (FWB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Friends With Benefits Pro до USD становила $ -0.09087329164844.
За останні 30 днів зміна ціни Friends With Benefits Pro до USD становила $ -0.0415663500.
За останні 60 днів зміна ціни Friends With Benefits Pro до USD становила $ -0.2910311250.
За останні 90 днів зміна ціни Friends With Benefits Pro до USD становила $ -0.0678881731445113.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.09087329164844-4.93%
30 днів$ -0.0415663500-2.37%
60 днів$ -0.2910311250-16.63%
90 днів$ -0.0678881731445113-3.73%

Аналіз цін Friends With Benefits Pro (FWB)

Останній аналіз цін Friends With Benefits Pro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 196.19
$ 196.19$ 196.19

-0.64%

-4.93%

-11.55%

Ринкова інформація Friends With Benefits Pro (FWB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 5.12K
$ 5.12K$ 5.12K

597.46K
597.46K 597.46K

Що таке Friends With Benefits Pro ( FWB)

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Ресурс Friends With Benefits Pro (FWB)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

FWB до місцевих валют

1 FWB до AUD
A$2.8175
1 FWB до GBP
1.3825
1 FWB до EUR
1.6625
1 FWB до USD
$1.75
1 FWB до MYR
RM7.8225
1 FWB до TRY
61.67
1 FWB до JPY
¥276.0625
1 FWB до RUB
187.2325
1 FWB до INR
149.7125
1 FWB до IDR
Rp28,225.8025
1 FWB до PHP
101.8325
1 FWB до EGP
￡E.89.0225
1 FWB до BRL
R$10.815
1 FWB до CAD
C$2.52
1 FWB до BDT
208.775
1 FWB до NGN
2,708.965
1 FWB до UAH
73.255
1 FWB до VES
Bs89.25
1 FWB до PKR
Rs486.3775
1 FWB до KZT
905.3275
1 FWB до THB
฿59.4475
1 FWB до TWD
NT$57.4875
1 FWB до CHF
Fr1.575
1 FWB до HKD
HK$13.58
1 FWB до MAD
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