Сьогоднішня ціна Friends With Benefits Pro (FWB)

Поточна ціна Friends With Benefits Pro (FWB) сьогодні становить 1.75 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна FWB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Friends With Benefits Pro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.12K USD

- зміна ціни Friends With Benefits Pro протягом дня — -4.93%

- циркуляційна пропозиція – 597.46K USD

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