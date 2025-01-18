Сьогоднішня ціна Friends with Benefits Network (FWB)

Поточна ціна Friends with Benefits Network (FWB) сьогодні становить 0.070277 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FWB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Friends with Benefits Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.31 USD

- зміна ціни Friends with Benefits Network протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FWB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FWB.