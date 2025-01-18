Ціна Fried Chicken (FCKN)
Поточна ціна Fried Chicken (FCKN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FCKN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fried Chicken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.07 USD
- зміна ціни Fried Chicken протягом дня — -6.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fried Chicken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fried Chicken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fried Chicken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fried Chicken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.27%
|30 днів
|$ 0
|-22.23%
|60 днів
|$ 0
|-4.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fried Chicken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-6.27%
-2.88%
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