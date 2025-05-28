Ціна FridonAI (FRAI)
Поточна ціна FridonAI (FRAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 277,16K USD. Ціна FRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FridonAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FridonAI протягом дня — +2,85%
- циркуляційна пропозиція – 829,66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FridonAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FridonAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FridonAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FridonAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FridonAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,10%
+2,85%
-31,74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools.
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