Сьогоднішня ціна FridonAI (FRAI)

Поточна ціна FridonAI (FRAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 277,16K USD. Ціна FRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FridonAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FridonAI протягом дня — +2,85%

- циркуляційна пропозиція – 829,66M USD

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