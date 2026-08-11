Сьогоднішня ціна FRIC

Поточна ціна FRIC (FRIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRIC до USD становить $ 0 за FRIC.

FRIC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 615 837, з циркуляційною пропозицією у 999,92M FRIC. Протягом останніх 24 годин FRIC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03571436, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRIC змінився на +0,06% за останню годину та на -14,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,41K.

Ринкова інформація щодо FRIC (FRIC)

Ринкова капіталізація $ 615,84K$ 615,84K $ 615,84K Обсяг (за 24 год) $ 5,41K$ 5,41K $ 5,41K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 615,84K$ 615,84K $ 615,84K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 916 032,855958 999 916 032,855958 999 916 032,855958

Поточна ринкова капіталізація FRIC — $ 615,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,41K. Циркуляційна пропозиція FRIC — 999,92M, зі загальною пропозицією 999916032.855958. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 615,84K.