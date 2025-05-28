Сьогоднішня ціна FRGX Finance (FRGX)

Поточна ціна FRGX Finance (FRGX) сьогодні становить 0,01054115 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FRGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRGX Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 648,41 USD

- зміна ціни FRGX Finance протягом дня — +1,17%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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