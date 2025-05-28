Ціна FRGX Finance (FRGX)
Поточна ціна FRGX Finance (FRGX) сьогодні становить 0,01054115 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FRGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FRGX Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 648,41 USD
- зміна ціни FRGX Finance протягом дня — +1,17%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FRGX Finance до USD становила $ +0,00012182.
За останні 30 днів зміна ціни FRGX Finance до USD становила $ -0,0021868564.
За останні 60 днів зміна ціни FRGX Finance до USD становила $ +0,0042910017.
За останні 90 днів зміна ціни FRGX Finance до USD становила $ -0,003394554278506458.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00012182
|+1,17%
|30 днів
|$ -0,0021868564
|-20,74%
|60 днів
|$ +0,0042910017
|+40,71%
|90 днів
|$ -0,003394554278506458
|-24,35%
Останній аналіз цін FRGX Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,16%
+1,17%
-1,28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FRGX Token is a free market token on the BNB Chain blockchain with an open smart contract code and a limited emission.
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