Сьогоднішня ціна Freya the Chainbreaker (FREYA)

Поточна ціна Freya the Chainbreaker (FREYA) сьогодні становить 0.01590083 USD з ринковою капіталізацією $ 3.65M USD. Ціна FREYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Freya the Chainbreaker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.96K USD

- зміна ціни Freya the Chainbreaker протягом дня — +3.57%

- циркуляційна пропозиція – 229.48M USD

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