Ціна Freya by Virtuals (FREYA)
Поточна ціна Freya by Virtuals (FREYA) сьогодні становить 0.00337361 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна FREYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Freya by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 471.19K USD
- зміна ціни Freya by Virtuals протягом дня — +62.19%
- циркуляційна пропозиція – 665.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freya by Virtuals до USD становила $ +0.00129355.
За останні 30 днів зміна ціни Freya by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Freya by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Freya by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00129355
|+62.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Freya by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.03%
+62.19%
+258.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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