Сьогоднішня ціна Freya by Virtuals (FREYA)

Поточна ціна Freya by Virtuals (FREYA) сьогодні становить 0.00337361 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна FREYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Freya by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 471.19K USD

- зміна ціни Freya by Virtuals протягом дня — +62.19%

- циркуляційна пропозиція – 665.25M USD

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