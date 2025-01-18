Ціна Fresco (FRESCO)
Поточна ціна Fresco (FRESCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRESCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fresco:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.17 USD
- зміна ціни Fresco протягом дня — -4.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fresco до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fresco до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fresco до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fresco до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.26%
|30 днів
|$ 0
|-20.59%
|60 днів
|$ 0
|-0.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fresco: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.26%
-2.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fresco is a community-driven meme token built on the ERC20 network, designed to engage and entertain its users.
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