Сьогоднішня ціна FRENZ (FRENZ)

Поточна ціна FRENZ (FRENZ) сьогодні становить 0.00414745 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRENZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRENZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03K USD

- зміна ціни FRENZ протягом дня — +4.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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