Ціна FRENZ (FRENZ)
Поточна ціна FRENZ (FRENZ) сьогодні становить 0.00414745 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRENZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FRENZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03K USD
- зміна ціни FRENZ протягом дня — +4.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FRENZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FRENZ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FRENZ до USD становила $ +0.00016686.
За останні 30 днів зміна ціни FRENZ до USD становила $ -0.0008501882.
За останні 60 днів зміна ціни FRENZ до USD становила $ -0.0016223240.
За останні 90 днів зміна ціни FRENZ до USD становила $ -0.001797887232219743.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016686
|+4.19%
|30 днів
|$ -0.0008501882
|-20.49%
|60 днів
|$ -0.0016223240
|-39.11%
|90 днів
|$ -0.001797887232219743
|-30.24%
Останній аналіз цін FRENZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
+4.19%
+13.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FrenZ is an embodiment of the full out degenerate, a crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous. In the underground party scene on the blockchain, where the faint-hearted dare not tread, $FrenZ, the ultimate party frog, has leapt onto the scene with a swagger that demands infinite chaos. FrenZ is an embodiment of the full out degenerate we all know we can be, a full-blown crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous. He is hell-bent on turning the meme world upside down. Think of the wildest bash you've never been cool enough to attend, then imagine it on steroids—that's just Tuesday for $FrenZ.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FRENZ до AUD
A$0.0066773945
|1 FRENZ до GBP
￡0.003400909
|1 FRENZ до EUR
€0.0040230265
|1 FRENZ до USD
$0.00414745
|1 FRENZ до MYR
RM0.018663525
|1 FRENZ до TRY
₺0.1469441535
|1 FRENZ до JPY
¥0.648329384
|1 FRENZ до RUB
₽0.4250721505
|1 FRENZ до INR
₹0.359086221
|1 FRENZ до IDR
Rp67.990972728
|1 FRENZ до PHP
₱0.2428331975
|1 FRENZ до EGP
￡E.0.20903148
|1 FRENZ до BRL
R$0.025299445
|1 FRENZ до CAD
C$0.005972328
|1 FRENZ до BDT
৳0.503915175
|1 FRENZ до NGN
₦6.4601925435
|1 FRENZ до UAH
₴0.1746491195
|1 FRENZ до VES
Bs0.2239623
|1 FRENZ до PKR
Rs1.156226111
|1 FRENZ до KZT
₸2.201383511
|1 FRENZ до THB
฿0.1426308055
|1 FRENZ до TWD
NT$0.1364096305
|1 FRENZ до CHF
Fr0.0037741795
|1 FRENZ до HKD
HK$0.032267161
|1 FRENZ до MAD
.د.م0.041640398