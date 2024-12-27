Сьогоднішня ціна Frens of Elon (FRENS)

Поточна ціна Frens of Elon (FRENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 575.46K USD. Ціна FRENS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frens of Elon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.61K USD

- зміна ціни Frens of Elon протягом дня — -32.05%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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