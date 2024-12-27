Ціна Frens of Elon (FRENS)
Поточна ціна Frens of Elon (FRENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 575.46K USD. Ціна FRENS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frens of Elon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.61K USD
- зміна ціни Frens of Elon протягом дня — -32.05%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frens of Elon до USD становила $ -0.000272515744892135.
За останні 30 днів зміна ціни Frens of Elon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frens of Elon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frens of Elon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000272515744892135
|-32.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frens of Elon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-32.05%
-50.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
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