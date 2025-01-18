Ціна Frens Club ($FREN)
Поточна ціна Frens Club ($FREN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $FREN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frens Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.25 USD
- зміна ціни Frens Club протягом дня — -4.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frens Club до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frens Club до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frens Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frens Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.39%
|30 днів
|$ 0
|-46.74%
|60 днів
|$ 0
|-65.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frens Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-4.39%
-9.33%
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