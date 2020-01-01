Токеноміка Frencoin (FREN) Дізнайтеся ключову інформацію про Frencoin (FREN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Frencoin (FREN) Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Офіційний вебсайт: https://amihan.gg/ Whitepaper: https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155 Купити FREN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Frencoin (FREN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Frencoin (FREN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 372,06K $ 372,06K $ 372,06K Загальна пропозиція: $ 88,89M $ 88,89M $ 88,89M Циркуляційна пропозиція: $ 32,18M $ 32,18M $ 32,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Історичний максимум: $ 0,01674108 $ 0,01674108 $ 0,01674108 Історичний мінімум: $ 0,00869196 $ 0,00869196 $ 0,00869196 Поточна ціна: $ 0,01156315 $ 0,01156315 $ 0,01156315 Дізнайтеся більше про ціну Frencoin (FREN)

Токеноміка Frencoin (FREN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Frencoin (FREN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FREN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FREN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FREN, досліджуйте ціну токена FREN в реальному часі!

Прогноз ціни FREN Хочете знати, куди рухається FREN? Наша сторінка прогнозу ціни FREN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена FREN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!