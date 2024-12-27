Сьогоднішня ціна Frencoin (FREN)

Поточна ціна Frencoin (FREN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 980.81K USD. Ціна FREN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frencoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.74K USD

- зміна ціни Frencoin протягом дня — -4.01%

- циркуляційна пропозиція – 404.92B USD

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