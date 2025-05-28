Сьогоднішня ціна FRENCHIE (FREN)

Поточна ціна FRENCHIE (FREN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235,35K USD. Ціна FREN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRENCHIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FRENCHIE протягом дня — +10,17%

- циркуляційна пропозиція – 531,63M USD

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