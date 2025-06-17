Сьогоднішня ціна Fren Pet (FP)

Поточна ціна Fren Pet (FP) сьогодні становить 0,448817 USD з ринковою капіталізацією $ 3,29M USD. Ціна FP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fren Pet:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Fren Pet протягом дня — +1,15%

- циркуляційна пропозиція – 7,33M USD

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