Ціна Fren Pepe (FREPE)
Поточна ціна Fren Pepe (FREPE) сьогодні становить 0.01017284 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FREPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fren Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.15 USD
- зміна ціни Fren Pepe протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fren Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fren Pepe до USD становила $ -0.0017242282.
За останні 60 днів зміна ціни Fren Pepe до USD становила $ -0.0007508949.
За останні 90 днів зміна ціни Fren Pepe до USD становила $ +0.000945530706909629.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0017242282
|-16.94%
|60 днів
|$ -0.0007508949
|-7.38%
|90 днів
|$ +0.000945530706909629
|+10.25%
Останній аналіз цін Fren Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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€0.0098676548
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$0.01017284
|1 FREPE до MYR
RM0.04577778
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₺0.3604237212
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¥1.5902183488
|1 FREPE до RUB
₽1.0426143716
|1 FREPE до INR
₹0.8807644872
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Rp166.7678421696
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₱0.595619782
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￡E.0.512711136
|1 FREPE до BRL
R$0.062054324
|1 FREPE до CAD
C$0.0146488896
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৳1.23600006
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₦15.8455207692
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₴0.4283782924
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Bs0.54933336
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Rs2.8359843352
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₸5.3995400152
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฿0.3498439676
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NT$0.3345847076
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Fr0.0092572844
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