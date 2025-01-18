Сьогоднішня ціна Fren Pepe (FREPE)

Поточна ціна Fren Pepe (FREPE) сьогодні становить 0.01017284 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FREPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fren Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.15 USD

- зміна ціни Fren Pepe протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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