Токеноміка FREGO (FREGO) Дізнайтеся ключову інформацію про FREGO (FREGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FREGO (FREGO) FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Офіційний вебсайт: https://www.frego.ai/ Whitepaper: https://docs.frego.ai/ Купити FREGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FREGO (FREGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FREGO (FREGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 385,79K $ 385,79K $ 385,79K Загальна пропозиція: $ 906,11M $ 906,11M $ 906,11M Циркуляційна пропозиція: $ 906,11M $ 906,11M $ 906,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 385,79K $ 385,79K $ 385,79K Історичний максимум: $ 0,02039821 $ 0,02039821 $ 0,02039821 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00042576 $ 0,00042576 $ 0,00042576 Дізнайтеся більше про ціну FREGO (FREGO)

Токеноміка FREGO (FREGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FREGO (FREGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FREGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FREGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FREGO, досліджуйте ціну токена FREGO в реальному часі!

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