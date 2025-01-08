Ціна FREGO (FREGO)
Поточна ціна FREGO (FREGO) сьогодні становить 0.01100557 USD з ринковою капіталізацією $ 10.10M USD. Ціна FREGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FREGO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 433.89K USD
- зміна ціни FREGO протягом дня — +12.15%
- циркуляційна пропозиція – 918.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FREGO до USD становила $ +0.00119223.
За останні 30 днів зміна ціни FREGO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FREGO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FREGO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00119223
|+12.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FREGO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.36%
+12.15%
-32.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego.
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