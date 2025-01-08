Сьогоднішня ціна FREGO (FREGO)

Поточна ціна FREGO (FREGO) сьогодні становить 0.01100557 USD з ринковою капіталізацією $ 10.10M USD. Ціна FREGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FREGO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 433.89K USD

- зміна ціни FREGO протягом дня — +12.15%

- циркуляційна пропозиція – 918.73M USD

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