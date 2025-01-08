Сьогоднішня ціна Freg (FREG)

Поточна ціна Freg (FREG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.07K USD. Ціна FREG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Freg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.80 USD

- зміна ціни Freg протягом дня — -9.57%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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