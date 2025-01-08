Ціна Freg (FREG)
Поточна ціна Freg (FREG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.07K USD. Ціна FREG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Freg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.80 USD
- зміна ціни Freg протягом дня — -9.57%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Freg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Freg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Freg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.57%
|30 днів
|$ 0
|-30.40%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Freg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-9.57%
+9.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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