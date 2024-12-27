Сьогоднішня ціна Freeway (FWT)

Поточна ціна Freeway (FWT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 349.28K USD. Ціна FWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Freeway:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.37K USD

- зміна ціни Freeway протягом дня — -13.48%

- циркуляційна пропозиція – 6.78B USD

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