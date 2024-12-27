Ціна Freeway (FWT)
Поточна ціна Freeway (FWT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 349.28K USD. Ціна FWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Freeway:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.37K USD
- зміна ціни Freeway протягом дня — -13.48%
- циркуляційна пропозиція – 6.78B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freeway до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Freeway до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Freeway до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Freeway до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.48%
|30 днів
|$ 0
|-2.94%
|60 днів
|$ 0
|+8.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Freeway: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-13.48%
-12.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FreewayTokens (FWT) are the native utility tokens for Freeway - Freeway is on a mission to revolutionise the financial services industry by making finance more rewarding for everyone.
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