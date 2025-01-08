Ціна FreeTrump ($TRUMP)
Поточна ціна FreeTrump ($TRUMP) сьогодні становить 0.00165813 USD з ринковою капіталізацією $ 166.02K USD. Ціна $TRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FreeTrump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65K USD
- зміна ціни FreeTrump протягом дня — -10.14%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FreeTrump до USD становила $ -0.000187142850739814.
За останні 30 днів зміна ціни FreeTrump до USD становила $ +0.0004727457.
За останні 60 днів зміна ціни FreeTrump до USD становила $ -0.0000272757.
За останні 90 днів зміна ціни FreeTrump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000187142850739814
|-10.14%
|30 днів
|$ +0.0004727457
|+28.51%
|60 днів
|$ -0.0000272757
|-1.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FreeTrump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-10.14%
+115.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FREE TRUMP ($TRUMP) is a community driven cryptocurrency token on the ethereum blockchain. It was brought to life because of the indictment of Donald Trump and a pending arrest. This is the first time in US history that an ex president has ever been indicted. Our community believes the United States will suffer harsh consequences because of this political warfare and we are here to support a free United States, and a FREE TRUMP!
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