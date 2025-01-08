Сьогоднішня ціна FreeTrump ($TRUMP)

Поточна ціна FreeTrump ($TRUMP) сьогодні становить 0.00165813 USD з ринковою капіталізацією $ 166.02K USD. Ціна $TRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FreeTrump:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65K USD

- зміна ціни FreeTrump протягом дня — -10.14%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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