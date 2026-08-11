Сьогоднішня ціна FreeRossDAO

Поточна ціна FreeRossDAO (FREE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FREE до USD становить $ 0 за FREE.

FreeRossDAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 291 485, з циркуляційною пропозицією у 7,72B FREE. Протягом останніх 24 годин FREE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01386973, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FREE змінився на -0,12% за останню годину та на -0,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FreeRossDAO (FREE)

Ринкова капіталізація $ 291,49K$ 291,49K $ 291,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 291,49K$ 291,49K $ 291,49K Циркуляційне постачання 7,72B 7,72B 7,72B Загальна пропозиція 9 287 305 927,354893 9 287 305 927,354893 9 287 305 927,354893

Поточна ринкова капіталізація FreeRossDAO — $ 291,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FREE — 7,72B, зі загальною пропозицією 9287305927.354893. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 291,49K.